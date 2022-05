Zu viel Glas im Müll - Was gehört in Halle in welche Tonne?

Statt in Containern landen leere Flaschen und Gläser oft in der grauen Tonne. Sie sind dann als Wertstoffe verloren. Warum Batterien gefährlich sind.

Zur Flotte der HWS gehören 33 Müllfahrzeuge. Die Stadtwirtschaft arbeitet stetig an den Einsatzplänen, um Touren zu optimieren.

Halle (Saale)/MZ - Die halbe gute Nachricht zuerst: Das Müllaufkommen in Halle stagniert. „Das hört sich positiv an. Aber unser aller Ziel muss es sein, Müll zu vermeiden“, sagt Burkhard Jänicke, Vertriebsleiter bei der Halleschen Stadtwirtschaft HWS. Licht und Schatten hinterlassen die Hallenser auch bei der Mülltrennung. Während es bei Papier und den Verpackungen in der gelben Tonne zumeist keine Klagen gibt, schludern die Haushalte bei der braunen Tonne. Im Hausmüll landet Jänicke zufolge auch eine Menge Abfall, der dort nicht hingehört.