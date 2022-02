Zoo in Halle bleibt Donnerstag wegen Sturmwarnung geschlossen

Wegen der anhaltenden Wetterwarnung bleiben die Pforten des Bergzoos am Donnerstag geschlossen.

Das Wetter macht am Donnerstag Tiger-Fans einen Strich durch die Rechnung.

Halle (Saale)/MZ - Der Zoo Halle wird am Donnerstag, 17. Februar geschlossen bleiben. Grund dafür ist die Wetterlage samt aktueller Sturmwarnung des Deutschen Wetterdienstes. Dies teilte ein Sprecher des Zoos am Mittwoch mit.

„Dies geschieht vor allem im Interesse der Sicherheit der Besucher und der Tiere“, heißt es in der Mitteilung. Ob der Zoo am Freitag wieder öffne, stehe noch nicht fest. Eine Entscheidung werde so bald wie möglich getroffen.

Bei Fragen zu bereits gebuchten Tickets wenden sich Besucher an die Service-Adresse des Zoos: besucherservice@zoo-halle.de