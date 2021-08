Zahl der Neuinfektionen erneut im zweistelligen Bereich

ARCHIV - Eine Mitarbeiterin hält in einem Covid-19 Testcenter die Probe von einem Rachenabstrich in den Händen. Foto: Matthias Balk/dpa

Halle/MZ – Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Halle liegt erneut im zweistelligen Bereich. Nach zehn Neuinfektionen am Freitag meldete die Stadt am Sonnabend elf weitere Personen, die sich infiziert haben. Darunter waren fünf Personen unter 18 Jahren. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist auf 18,43 Fälle gestiegen. In den Kliniken der Stadt wurden am Samstag indes unverändert fünf Corona-Patienten behandelt.

Insgesamt 1.042 Impfungen sind laut Angaben der Verwaltung am Freitag durchgeführt worden, gut 150 davon durch die mobilen Impfteams auf dem Marktplatz und am Steintor. Auf dem Markt und Am Treff wird an diesem Samstag jeweils von 10 bis 15 Uhr wieder ohne Terminvereinbarung geimpft.