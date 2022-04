Magdeburg/Halle (Saale)/MZ - Es ist ein Moment, in dem Politik sehr persönlich wird. November 2021, der Landtag debattiert die Corona-Politik. Der FDP-Politiker Andreas Silbersack, seit einigen Wochen Chef seiner Fraktion, hält ein eindringliches Plädoyer dafür, in der Pandemie anderen Menschen zuzuhören und ihre Sorgen wahrzunehmen. „Gehen Sie einmal in die Psychiatrien“, bittet Silbersack. „Schauen Sie sich einmal die Leute an, die in dieser Zeit Ängste haben.“