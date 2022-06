Wohn- und Geschäftsquartier an Mansfelder Straße spaltet den Rat

Im Stadtrat von Halle (Saale) wird über ein großes Bauprojekt diskutiert, das in der Klaustorvorstadt entstehen soll. Auch eine neue Tiefgarage ist Teil der Debatte.

Blick auf die Brache in der Maisfelder Straße, die wegen der Kastanie nun länger brach liegen wird.

Halle (Saale)/MZ - Das neue Wohn- und Geschäftsquartier, das ein Investor im Bereich Tuchrähmen/Mansfelder Straße in der Klaustorvorstadt errichten will, hat am Dienstag eine erste Hürde genommen: Der Planungsausschuss stimmte der Aufstellung des Bebauungsplanes zu. Aber bis zur nächsten Stadtratssitzung wird noch weiter diskutiert. Vor allem die Frage nach einer Tiefgarage spaltet einige Fraktionen, die sich sonst häufig einig sind.