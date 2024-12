Das Charity-Event "Betrunken Gutes tun" findet am Donnerstag im Innenhof des Restaurants Delphi in der Barfüßerstraße 20 statt.

Am Donnerstag um 19 Uhr versammeln sich in einigen Städten Deutschlands und Österreichs – so auch in Halle – Menschen auf Weihnachtsmärkten, trinken gemütlich zusammen und tun damit auch noch Gutes. Wie das geht? Mit der Charity-Veranstaltung „Betrunken Gutes tun“.