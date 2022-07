Wo in Halle Bauland für Einfamilienhäuser entstehen kann

So wie hier im Waldstraßenviertel in Heide-Nord sollen in den kommenden Jahren bis zu 3.500 Einfamilienhäuser in Halle gebaut werden.

Halle (Saale) - Gründerzeitvillen, Großwohnsiedlungen, Mehrfamilienhäuser - Halle hat viele Wohnmöglichkeiten zu bieten. Aber eine sehr beliebte Wohnform ist Mangelware in der Saalestadt: Einfamilienhäuser. Die Stadtverwaltung schätzt, dass jedes Jahr rund 200 neue Häuser gebaut werden könnten, so groß ist der Bedarf. In den vergangenen fünf Jahren seien insgesamt mehr als 1.100 Hallenser aus der Stadt in den Saalekreis gezogen, weil sie dort ein Einfamilienhaus kaufen oder bauen konnten, was im Stadtgebiet unmöglich war.