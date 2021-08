Wird es 2021 einen Weihnachtsmarkt in Halle geben? So ist der Stand

Halle (Saale)/MZ - Was anhand der Lebkuchen in manchen Supermarktregalen schon langsam sichtbar ist, wird auch in der Stadtverwaltung immer deutlicher: Die Weihnachtszeit rückt näher. Dementsprechend laufen in Halle die Vorbereitungen für einen Weihnachtsmarkt in der Altstadt, das bestätigte die Rathaus-Pressestelle auf MZ-Anfrage. Ziel sei es, mit Hygiene- und Abstandsregelungen einen Markt anzubieten, heißt es.

„Aufgrund der zu erwartenden neuen Corona-Verordnung kann im Moment noch nicht festgelegt werden, wo genau der Weihnachtsmarkt stattfinden soll“, sagt Wolfgang Fleischer von der Citygemeinschaft, die traditionell den Markt mitorganisiert. Einen Konflikt mit dem Wochenmarkt soll es nach Möglichkeiten nicht geben. Im vergangenen Jahr waren die Verkaufsstände der Wochenmarkthändler teilweise vom Marktplatz auf den Hallmarkt ausgewichen, um den Platz zwischen Marktkirche und Ratshof für die Weihnachtsgeschäfte frei zu machen. „Die Markthändler werden mit einbezogen und ich bin zuversichtlich, dass wir auf jeden Fall einen Weihnachtsmarkt durchführen“, sagt Fleischer.

Auch Wochenmarkthändler können sich am Weihnachtsmarkt beteiligen

Laut städtischer Ausschreibung können sich auch Wochenmarkthändler am Weihnachtsmarkt beteiligen, „sofern sie sich dem weihnachtlichen Flair anpassen und die gestellten Qualitätsansprüche erfüllen“. Einen Anspruch auf einen bestimmten Platz hat jedoch kein Händler, die Flächen werden von der Stadt ausgewählt und verteilt.

Im September soll entschieden werden, welche Händler den Zuschlag für den Weihnachtsmarkt bekommen. Geplant ist die Veranstaltung vom 23. November bis zum 23. Dezember.