Halle (Saale) - Die Nachbarschaft hilft sich gegenseitig. Und zwar nicht nur in einer Krise, sondern darüber hinaus. Das ist das erklärte Motto der „Nachbarschaftshilfe Büschdorf“. Wer in der Ortschaft in Halles Osten Unterstützung braucht, um zum Beispiel ein Loch in die Wand zu bohren oder einen Schrank aufzubauen, wer jemanden sucht, der die Blumen gießt oder den Briefkasten leert, bei der Sperrmüllentsorgung mit anpackt oder einen zum Einkaufen in den Supermarkt fährt, der kann sich an die Nachbarschaftsgruppe wenden. Geld wird dafür nicht verlangt.

Rund 20 Helfer zählt die Gruppe, zu der auch Rainer Habenstein gehört. Der 50-Jährige hatte sie mit ins Leben gerufen, als der Rewe-Markt in Büschdorf wegen Sanierungsarbeiten geschlossen wurde. Gerade den älteren Büschdorfern fehlte damit die Einkaufsmöglichkeit in der Nähe. Ihnen wurde angeboten, dass andere ihre Einkäufe erledigen können. In den zweieinhalb Monaten, die der Rewe geschlossen war, hätten sie rund 50 Einkäufe erledigt, schätzt Habenstein. Seine Aufgabe war es, die Anfragen übers Telefon zu koordinieren. Das wird er auch weiterhin tun.

„Wir machen alles aus Nächstenliebe und haben kein finanzielles Interesse“

Inzwischen ist der frisch sanierte Rewe-Markt zwar wieder geöffnet. Innerhalb der Helfergruppe, die über Whats-App Kontakt hält, sei man sich aber schnell einig geworden, dass man weitermachen will. So verwandelt die Einkaufshilfe sich nun in eine Nachbarschaftshilfe. Wenn Rainer Habenstein eine Anfrage per Telefon bekommt, dann gibt er sie an die Gruppe weiter. Wer helfen kann, meldet sich zurück. „Wir machen alles aus Nächstenliebe und haben kein finanzielles Interesse“, schreibt die Gruppe in ihrem Flyer, der gerade in Büschdorf verteilt wird.

Wie Habenstein sagt, kennen sich die meisten Helfer selbst nicht persönlich. Alles sei bisher digital organisiert worden. „Wenn die Corona-Lage sich normalisiert, wollen wir uns mal treffen“, erklärt er und denkt an ein gemeinsames Grillen. „Aber ob dies dieses Jahr noch stattfindet?“ (mz/Denny Kleindienst)

Die Nachbarschaftshilfe ist über die Nummer 0152/54052962 erreichbar.