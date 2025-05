In der Wilhelm-Külz-Straße in Halle ist ein Mann um eintausend Euro betrogen worden. Nun wird der Täter mit Fahndungsfotos gesucht. Wer hat ihn gesehen?

Halle (Saale).- Die Polizei sucht in Halle nach einem Betrüger, der bereits Freitagvormittag, 21. Februar, in einer Bankfiliale in der Wilhelm-Külz-Straße in Halle 1.000 Euro vom Konto eines Mannes abgehoben und gestohlen haben soll.

Der Täter habe zunächst eine defekte ausländische Geldkarte vorgetäuscht und anschließend eine Echtzeitüberweisung auf das Konto des Geschädigten vorgetäuscht. Dabei sei er aber von einer Überwachungskamera gefilmt worden, heißt es.

So sieht der Gesuchte aus:

Nach diesem Mann sucht die Polizei. Bild: Überwachungskamera/Polizei

Wer ist dieser Mann? Bild: Überwachungskamera/Polizei

Wer weiß, um wen es sich bei dem gesuchten Mann handelt, oder wo er sich aufhält, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0345/2242000 zu melden.