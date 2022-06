Wieso Darren Ehlert Halloren aus einem XXL-Wohnmobil heraus führt

Halle (Saale)/MZ - In der Gründerzeit im 19. Jahrhundert bauten Industrielle ihre Villen häufig direkt neben ihre Fabriken. Ein Beweggrund dafür war, den Arbeitern zu signalisieren, ihr Unternehmenschef ist nah an ihnen dran - lebt mit ihnen. Die moderne, flexible Version des 21. Jahrhunderts davon, steht heute vor der Halloren-Fabrik in Halle, ist rot lackiert und hat 450 PS. In dem Lkw Mercedes-Benz Actros, der zum XXL-Wohnmobiltruck ausgebaut wurde, lebt Darren Ehlert auf vielleicht 20 Quadratmetern. „Ich habe hier alles, was ich brauche: Arbeitstisch, Küche, Bad und ein Bett“, sagt der Unternehmenschef, der etwa vier Tage in der Woche am Firmensitz arbeitet.

