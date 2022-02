Wieder mehr Neuinfektionen in Halle

Das Gesundheitsamt hat am Mittwoch 701 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus gemeldet. Das sind 215 mehr als vor einer Woche

Halle (Saale)/MZ - Das Gesundheitsamt hat am Mittwoch 701 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus gemeldet. Das sind 215 mehr als vor einer Woche. Die meisten Betroffenen sind unter 18 Jahre alt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit bei 1279. 43 Erkrankte müssen im Krankenhaus behandelt werden, 14 davon auf einer Intensivstation. Die Krankenhausampel steht auf gelb. Am Montag wurden 938 Impfungen durchgeführt. Bürger können sich noch bis 18 Uhr im Impfzentrum in der Heinrich-Pera-Straße impfen lassen.