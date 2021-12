Wieder 2.000 Impfungen im Impfzentrum der Stadt Halle möglich

Vor einer Woche war das Impfzentrum in der Heinrich-Pera-Straße in Betrieb gegangen, jetzt wird dort täglich ohne Terminvergabe gespritzt.

Eingang zum Impfzentrum in der Pera Straße in Halle.

Halle(Saale)/MZ - Die Stadt Halle (Saale) erhöht die Kapazitäten für Corona-Schutzimpfungen noch einmal erheblich: Ab 7. Dezember wird im Impfzentrum Heinrich-Pera-Straße wieder im vollen Ausmaß geimpft: Der kommunale Impfstandort ist täglich, auch am Sonnabend und Sonntag, von 10 bis 16 Uhr, geöffnet. Damit können allein in der Heinrich-Pera-Straße über 2.000 Impfungen pro Tag durchgeführt werden.

Vorgenommen werden zu dieser Zeit Erst- und Zweitimpfungen sowie Auffrischungsimpfungen (Booster-Impfungen) ohne vorherigen Termin. „Wie angekündigt, bauen wir damit die Impf-Angebote des Öffentlichen Gesundheitsdienstes aus, um die Hausärzte zu unterstützen. Nur mit einer möglichst hohen Impfquote können wir die aktuell sehr dynamische Ausbreitung der Pandemie verlangsamen“, sagte Bürgermeister Egbert Geier (SPD). Von Dienstag bis Sonntag in dieser Woche bietet die Stadt nun insgesamt 62 Stunden Impfen ohne Termin an drei Standorten Heinrich-Pera-Straße, Bergmannstrost und Burgstraße an.