Nach drastischen Sparplänen: Wie geht es weiter mit der Uni Halle?

Halle (Saale) - Einen solchen Tag hat die Martin-Luther-Universität seit Jahren nicht erlebt: Draußen demonstrieren am Mittwoch mindestens tausend Studierende vehement für den Erhalt einer attraktiven Hochschule, drinnen ringen die Mitglieder des Senats um das gleiche Ziel. Und beraten in stundenlanger Diskussion über den vom Rektorat vorgelegten und umstrittenen „Plan zur Profilschärfung und Haushaltskonsolidierung“. Der Senat nimmt das Papier schließlich als „Einstieg zu einer ergebnisoffenen Debatte“ zur Kenntnis. Diese soll in den kommenden Monaten in den verschiedenen Gremien der Hochschule geführt werden.

