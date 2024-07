Halle (Saale)/MZ - In der Liga spielt der Hallesche FC in der kommenden Saison eine Klasse tiefer als noch in der Vorsaison. Von der 3. Liga ging es nach einem schmerzlichen Abstieg in die Regionalliga hinunter, doch im Marketing legte der Verein in den letzten Monaten um mehrere Klassen zu.

