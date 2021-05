Wie Senioren von VR-Technik aus Halle profitieren können

Ein Spaziergang am Strand, federleichte Möbel. Was hat das mit einer möglichst guten Versorgung vor allem älterer Menschen zu tun? Eine ganze Menge, wie sich im Dorothea-Erxleben-Lernzentrum zeigt.

Halle (Saale) - Der Raum hat bei oberflächlicher Betrachtung nichts Besonders. Die kahlen Wände sind weiß gestrichen, auf einem Stuhl liegt eine Jacke. Wer indes in Richtung Decke schaut, ahnt, dass das Zimmer doch einiges zu bieten hat: Dort befinden sich jede Menge Kameras und anderes technische Gerät.

Mit ihnen kann in dem Raum jede Bewegung einer Person aufgenommen und mit Hilfe einer speziellen Software zu einem Programm für die Virtuelle Realität geformt werden. Ziehen sich beispielsweise Senioren eine VR-Brille auf, können sie in der virtuellen Welt in einem Garten oder an einem Strand spazieren gehen. Sie müssen nur entsprechende Bewegungen ausführen. So soll ihre Mobilität trainiert werden. Die digitalen Grundlagen für solche Ausflüge können in dem weißen Zimmer geschaffen werden.

Dorothea-Erxleben-Lernzentrum setzt auf VR-Brillen

Es befindet sich in der ersten Etage des Dorothea-Erxleben-Lernzentrums der Universitätsmedizin Halle in der Magdeburger Straße. Das Zimmer ist Teil eines von drei Projekten der Unimedizin und der Universität, die am Mittwoch vorgestellt wurden und die unter der recht sperrigen Bezeichnung „Erxleben Digital HealthCare Hub“ firmieren.

Profitieren sollen von diesem Drehkreuz für digitale Gesundheitspflege Patienten, Studierende, Forscher und Unternehmensgründer. Es geht um die Frage, wie sich die medizinische Versorgung verbessern lässt - vor allem mit Hilfe digitaler Methoden, aber manchmal auch altmodisch: mit Möbelstücken aus Pappkarton.

Sie stehen in einem weiteren Raum. Esstisch, Wandschrank und Sofa in Originalgröße lassen sich leicht bewegen - der Pappe sei Dank. Pflegewissenschaftler können die Möbel immer wieder neu rücken und herausfinden, wie eine Wohnung für einen pflegebedürftigen Menschen ausgestattet sein sollte. Damit genügend Platz für einen Elektro-Rollstuhl ist, ein Pflegeroboter unterwegs sein kann oder eine Dusche eingebaut werden kann.

Digitalisierung der Medizin

Der Schwerpunkt des neuen „HealthCare Hub“ liegt indes auf der Digitalisierung, mit der sich am Mittwoch auch mehrere Redner beschäftigen. So sieht Michael Gekle, Dekan der medizinischen Fakultät, generell ein Spannungsfeld zwischen Ökonomie und sinnvollen medizinischen Anwendungen. IT-gestützte Methoden habe etwa die Diagnostik bei einem Verdacht auf Brustkrebs deutlich verbessert. Das Da-Vinci-Operationssystem, das in immer mehr Krankenhäusern bei chirurgischen Eingriffen genutzt werde, sei dagegen teuer und bringe „überhaupt keinen Vorteil“.

Auch in der Pflege steige der Grad an digitalen Methoden und Instrumenten. „Als Medizinische Fakultät denken wir Versorgung für Menschen und Versorgungsstrukturen neu“, so Gekle.

Der Anteil älterer Menschen an der Bevölkerung wird in Sachsen-Anhalt weiter steigen. Dementsprechend müsse man die Versorgungsstrukturen rechtzeitig modernisieren und ausbauen, sagte Wissenschaftsminister Armin Willingmann (SPD). Die Digitalisierung der Gesundheitsversorgung könne hierbei hervorragende Dienste leisten, „wenngleich die Menschen bei dieser Entwicklung mitgenommen, Ängste und Vorbehalte weiter abgebaut werden müssen“. Dem „Erxleben Digital HealthCare Hub“ könne dabei eine wichtige Rolle zukommen.

Virtuelle Realitäten für Jung und Alt

Auch die Universität Halle sitzt mit im Boot. In dem „Lab Virtuelle Medizin“ sollen Therapiemodelle und - software sowie neue Geschäftsmodelle entwickelt werden. Was das konkret bedeutet, kann in einem weiteren Raum des Lernzentrums der Unimedizin betrachtet werden.

Dort steht das Fitnessgerät „Icaros Health“. Wer sich darauf einlässt, kann - ausgerüstet mit einer VR-Brille - in eine virtuelle Umgebung eintauchen. Das gilt für Jüngere und Ältere gleichermaßen. Forscher wollen unter anderem damit neue Anwendungen für die Bewegungs- und Sportwissenschaft erschließen. Sie können „Icaros“ aber auch nutzen, um Produkte für professionelles Sportlertraining zu konzipieren.

Für das „Lab Virtuelle Medizin“ übergab Willingmann einen weiteren Förderbescheid in Höhe von 240.000 Euro. Uni-Rektor Christian Tietje sieht in dem Labor „eine ideale Ergänzung zu unseren bisherigen Angeboten, die den Weg von der Grundlagenforschung in die konkrete Anwendung ebnen.“ (mz)