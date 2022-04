Wie nachhaltig soll Halle künftig bauen?

Halle (Saale) - Der riesige Parkplatz neben dem Stadtbad an der Schimmelstraße gleicht einer Wüste aus Schotter und Beton, in der Dutzende Autos stehen. Kaum vorstellbar, dass diese öde Fläche in wenigen Jahren zum ökologischen Vorzeigeobjekt der Stadt werden soll. Die neue Grundschule, die dort gebaut werden soll, wird nach Angaben der Stadtverwaltung aber genau das: ein Pilotprojekt für nachhaltiges und klimaschonendes Bauen. Begrünte Dächer und Fassaden, ein Schulhof, der nicht komplett versiegelt ist, ressourcenschonende Bauweise und wenig Energieverbrauch - all das soll das neue Schulgebäude auszeichnen.