Lieber Hubraum als Lebensraum Wie illegaler Motorsport im Naturschutzgebiet am Rande der Dölauer Heide seine Spuren hinterlässt

Der Naturschutzbund Deutschland (NABU) in Halle zeigt sich besorgt über die Auswirkungen der Trendsportart auf Flora und Fauna im Lindbusch am Rande der Dölauer Heide. Dabei gibt es um die Ecke in Dieskau eine offizielle Motorcross-Strecke.