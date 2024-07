Die Fassade des Wohnhauses in der Kreuzerstraße ist durch den Brand stark in Mitleidenschaft gezogen worden, Wohnungen wurden beschädigt.

Halle (Saale)/MZ - Beim Betreten der Wohnung von Katrin Quilitzsch steigt am Mittwochvormittag sofort Brandgeruch in die Nase. Rußpartikel kleben an den Wänden und der Inneneinrichtung. Die Blumen, die draußen an der Balkonbrüstung hängen, sind statt grün komplett schwarz.