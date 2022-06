Wie Händler und Kunden in Halle mit 2G umgehen

Einkaufen unter 2G Bedingungen am Montag in Halle.

Halle (Saale)/MZ - Katrin Barth ist gerüstet. Ihren Personalausweis hat sie für den Einkaufsbummel am Montagvormittag in die Handy-Hülle gesteckt. So kann sie ihn an den Ladentüren gleich zusammen mit dem Impfnachweis zeigen. Beides ist neuerdings vielerorts gefragt, wenn es ums Einkaufen geht: Außer in Lebensmittelgeschäften, Drogerien sowie anderen Läden mit einem Sortiment aus Waren des täglichen Bedarfs ist der Zutritt nur noch Geimpften oder Genesen erlaubt, es gilt also die sogenannte 2G-Regel.