Wie Halle bei Test um barrierefreies Parken abschneidet

Halle (Saale)/MZ - Treppen ohne Rampen, defekte Fahrstühle oder zu enge Parkplätze: Menschen mit eingeschränkter Mobilität sehen sich bei der Suche nach geeigneten Parkmöglichkeiten oftmals mit Herausforderungen konfrontiert. Die diesjährige Clubinitiative „Barrierefrei besser ankommen!“ des ACE Auto Club Europa überprüft deshalb bundesweit Parkhäuser und Parkplätze auf Barrierefreiheit.

Auch in Halles Parkhäusern und Tiefgaragen waren die ACE-Experten schon unterwegs. Das Ergebnis ist erfreulich: „In Halle sind wichtige Maßnahmen für die barrierefreie Nutzung von Parkhäusern getroffen. Wir fin-den jeweils intakte Fahrstühle, Nottasten für den Fall der Fälle und gut beleuchtete Stellplätze vor“, resümiert Andreas Becht. Der ACE-Regionalbeauftragte für Sachsen-Anhalt und sein Team waren mit den Parkhäusern Händelhauskaree, Tiefgarage Hansering, Tiefgarage Ritterhaus sowie dem DB Bahn Park Charlottencenter zufrieden. Besonders positiv bewertete der Kreisclub die ausreichende An-zahl an Behindertenparkplätzen sowie die barrierefreien Ein- und Ausgänge. Nur der DB Bahn Park in der Dorotheenstraße fiel im Test durch. „Hier wurden die Normgrößen für Behinderten-Parkplätze vielfach nicht eingehalten“, begründet Becht die Entscheidung.

Kritikpunkt betrifft die Beschilderung zu den Behinderten-Parkplätzen

Ein genereller Kritikpunkt betrifft die Beschilderung zu den Behinderten-Parkplätzen. Diese sei in allen Parkhäusern noch „ausbaufähig“, um unnötiges Suchen künftig zu vermeiden. Nicht nur körperlich behinderten Personen könnte das alltägliche Leben dadurch erleichtert werden. „Mit eingeschränkter Mobilität haben vor allem diejenigen zu kämpfen, die auf einen Rollstuhl angewiesen oder nicht gut zu Fuß unterwegs sind. Aber auch Eltern mit Kinderwagen stehen vor teils erheblichen Problemen, wenn Wege und Orte nicht barrierefrei gestaltet sind. Unsere Aktion soll wachrütteln und, wo notwendig, Dinge verändern“, so Andreas Becht.

Der ACE wünscht sich individuelle und barrierefreie Mobilität als Selbstverständlichkeit für alle Menschen. Was Halle betrifft, ist der ACE, abgesehen von ein paar Verbesserungsvorschlägen, zufrieden mit der Situation. Der Club findet: Halle wird diesem Selbstverständnis bereits gerecht und kann so Vorbild für viele andere Orte sein.