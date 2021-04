Wie Freund von getötetem Kevin Schwarze gegen Rassismus kämpft

Halle (Saale) - Seine Zeit mit Kevin Schwarze rechnet Maximilian Hirsch einfach weiter, so als würden die beiden sich noch immer fast jeden Tag sehen, so als wären sie noch immer beste Kumpel. „Wir hätten jetzt schon fast sieben Jahre Freundschaft gehabt“, sagt der 20-Jährige. Er steht an einem Montag vor dem Kiez Döner in Halle und schaut verstohlen durch die Scheibe des Ladens, in dem der Halle-Attentäter am 9. Oktober 2019 den Malerlehrling Kevin Schwarze ermordete.

Anschlag in Halle: Freund trauert um getöteten Kevin Schwarze

„Ich hatte ihm am Tag des Anschlags mehrere Nachrichten geschrieben, aber keine Antwort bekommen“, erinnert sich Hirsch. Er habe gedacht, Kevin habe sein Telefon bei der Arbeit nur verloren. „Am nächsten Tag schickte mir eine Freundin dann die Videos, auf denen zu sehen ist, wie auf Kevin geschossen wird – ich habe keine zwei Minuten geguckt, ausgemacht und geweint.“

Vor Kevins Tod hatten er und Maximilian Hirsch fast jeden Tag Kontakt. „Wir waren beide Fans des Halleschen FC, waren immer zusammen im Stadion und auf Auswärtsfahrten - sogar in München“, erzählt Hirsch. Die Gewissheit, dass sein bester Freund tot ist, ermordet von einem Rechtsterroristen, löste in Hirsch Trauer und Wut aus. Und die Tat ließ in ihm auch Fragen aufkommen. „Ich konnte nicht begreifen, wie jemand so etwas machen kann, warum jemand aus Hass tötet.“

Etwas gegen den Hass tun

Der junge Mann entscheidet sich damals, Antworten zu suchen. Mit seiner Wut will er nicht zerstörerisch sein, sondern etwas gegen diesen Hass tun. Seine erste Anlaufstelle ist nah, denn der Hallenser nimmt im Oktober 2019 gerade an der Bildungsmaßnahme „Stabil“ teil. Sein Ausbilder ist Andreas Dose. „Wir helfen bei Stabil Jugendlichen, die aus schwierigen Verhältnissen kommen und keinen Schulabschluss haben, zurück in einen geregelten Alltag“, erklärt der 55-jährige Pädagoge.

Neben dieser hauptberuflichen Tätigkeit hatte Andreas Dose mit einigen der Stabil-Jugendlichen sowie Schülern der Huttenschule in Halle ein ehrenamtliches Projekt begonnen: Das Tagebuch der Gefühle. Ziel des Projektes ist es, den jungen Erwachsenen Wissen über den Nationalsozialismus zu vermitteln. „Denn oft haben die so früh die Schule abgebrochen, dass sie von Diktaturen in Geschichte nichts mitbekommen haben“, sagt Dose.

Zwischen Wut und Trauer

Immer wieder hatte Maximilian Hirsch seinen Ausbilder vom Tagebuch-Projekt sprechen hören. „Zwei Tage nach dem Anschlag fragte ich Herrn Dose, ob ich mitmachen kann - und so wurde ich Teil der Gruppe.“ Die Jugendlichen fingen nicht nur seine Wut auf, sondern auch Max’ Trauer. Sie sprachen mit ihm über seinen Verlust und auch über Rassismus. Zusammen machten sie Fahrten ins Konzentrationslager Auschwitz, in die Euthanasie-Anstalt in Bernburg (Salzlandkreis) und in das Zuchthaus „Roter Ochse“ in Halle.

Einer, der Maximilian Hirsch in dieser Zeit begleitet, ist Paul Fiedler. Er ist als Schüler der Huttenschule zum Tagebuch-Projekt gekommen, gerade macht er Abitur. „Für mich ging es zu Beginn darum, selber mehr über den Nationalsozialismus und seine Opfer zu erfahren.“ Der Anschlag sei allerdings für die Gruppe ein Wendepunkt gewesen. „Uns wurde dadurch klar, wie verbreitet Antisemitismus und Rassismus noch immer sind und dass wir mit dem Tagebuch unbedingt mehr Leute erreichen müssen.“ Die Jugendlichen wollen dabei auch nach und nach die Rolle übernehmen, die bisher die Zeitzeugen der NS-Diktatur innehatten. „Die Zahl derjenigen, die etwa den Holocaust überlebt haben, wird immer geringer“, sagt Paul Fiedler. „Die entstehende Lücke wollen wir gerne als ,Neue Zeitzeugen’ füllen.“

Gedenken an Holocaust-Opfer

Die Tagebücher, von denen es mittlerweile drei Bände gibt, präsentiert die Gruppe bei Lesungen in Schulen und anderen Bildungseinrichtungen. „Es ist immer total still, wenn wir lesen und die Zuhörer sind oft sehr berührt“, erzähl Paul Fiedler. Der 18-Jährige ist zudem verantwortlich für eine Vielzahl von Online-Videos, die über die Fahrten der Jugendlichen entstanden sind. Darin erzählen sie, was der Besuch der Lager und Gedenkstätten in ihnen ausgelöst hat.

Was dabei die Tagebücher und die Filme auszeichnet, ist ihre Authentizität. „Die Jugendlichen schreiben, was sie denken und das wird dann auch so gedruckt“, sagt Andreas Dose. Die Sichtweise der Jugend soll nicht durch Erwachsene verfälscht werden. Wie das klingt? Über die Visite der Euthanasie-Anstalt in Bernburg, wo Behinderte vergast wurden, schreibt ein Teilnehmer: „Ich finde es richtig scheiße was die Alle mit den Kindern oder mit den anderen Leuten gemacht haben. Die Leute können doch auch nichts dafür, wenn sie körperlich nicht mehr so können. Vor allem Kinder, die haben noch nicht einmal ihr Leben gelebt, die wurden nur umgebracht, weil die nur Organspenden brauchten um irgendwelche Tests zu machen. Ich finde, dass die Leute bestraft werden müssen.“

Text über Freundschaft

Maximilian Hirsch sagt, dass die Tagebuch-Gruppe ihn nach Kevins Schwarzes Tod aufgefangen habe. „Und besonders gefreut hat mich die gemeinsame Fahrt nach Merseburg, zu Kevins Grab.“ Von dem Ausflug gibt es ein Video. Man sieht, wie Hirsch eine Rose auf das Grab legt. Wie er gemeinsam mit den anderen Jugendlichen still davor steht, Tränen in den Augen.

Für den vierten Tagebuch-Band, der genau zwei Jahre nach dem Anschlag erscheinen soll, hat Maximilian Hirsch einen Text über seine Freundschaft zu Kevin Schwarze geschrieben. Rote Schrift auf weißem Grund – wie die Farben ihres Lieblingsclubs HFC. Er schreibt: „Und dann waren wir immer draußen und haben manchmal Scheiße gebaut und von dort an waren wir unbiologische Brüder. Er bleibt ein Teil in meinem Leben, Kevin S.“ (mz)