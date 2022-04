Wie Forscher der Universität Halle daran arbeiten, dass Gehörlose Musik besser genießen können

Halle (Saale)/MZ - Wenn am Wochenende die Bühnen Halle zum großen Kulturspektakel auf den Universitätsplatz einladen, erwartet die Besucher neben vielen anderen bunten Programmpunkten auch ein besonderes Konzert - eines, was Hörende und Hörbehinderte gemeinsam genießen können: Ein barrierefreies Open-Air-Konzert der Universitätsmedizin Halle in Kooperation mit der Staatskapelle Halle am Samstag ab 14.45 Uhr erlaubt Musik- und Kulturgenuss erstmals in dieser Form für alle.