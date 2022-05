Wie eine hallesche Firma hilft, Flusswasser in Kolumbien zu reinigen

Hallescher Gigant: Montagearbeiter Hans Udo Koch entfernt die Aufhängung an der ersten für Kolumbien produzierten Pumpe.

Halle (Saale)/MZ - Aufträge aus dem Ausland sind für die Mitarbeiter von KSB in Halle alltäglich. Mehr als 80 Prozent der in der Turmstraße gefertigten Pumpen werden exportiert, wie Werkleiter Frank Aschenbach berichtet. Dennoch entsteht derzeit etwas ganz Besonderes in der Turmstraße: Bis zum nächsten Sommer sollen sechs Pumpen für Kolumbiens Hauptstadt Bogotá produziert werden.