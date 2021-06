Wie eine Hallenserin aus Thailand auf Youtube Zehntausende unterhält

Halle (Saale) - Was macht man, wenn man sich nachts in Halle verläuft und der Telefonakku leer ist? Wie gelingen Folien-Süßkartoffeln im Ofen? Wie führt man ein gutes Tagebuch auf einem Tablet-Computer? Es sind Fragen, die ein vornehmlich junges Publikum ansprechen und denen Daryn Roongrawewan auf ihren Social-Media-Kanälen nachgeht. Es sind Themen, die die 21-Jährige selbst in ihrem Alltag in Halle beschäftigen. In tagebuchartigen Videos teilt Roongrawewan ihre Ansichten auf ihrem Kanal „DARIRYN,“ mit knapp 55.000 Abonnenten.

„Ich plane bei den Videos jede Einstellung, es geht vor allem um die Ästhetik“

„Es is eine Mischung aus Lifestyle und Kunst“, sagt sie. Stilistisch orientiere sie sich an der Bildsprache des Kinos. Aufnahmen von Roongrawewan, wie sie in die Kamera spricht, wechseln sich mit Beobachtungen ab: Wie ein Freund einen Schneemann im Park dekoriert, wie man ein „semi-gesundes“ Mittagessen würzt, wie man als Freundesgruppe zusammen speist. Unter den Bildern läuft entspannende Musik, die eine Atmosphäre von sorglosen Alltagsabenteuern erzeugt. „Ich plane bei den Videos jede Einstellung, es geht vor allem um die Ästhetik. Aber ein bisschen will ich auch mit dem Schnitt angeben“, sagt sie. Der Großteil der Videos ist in ihrer Muttersprache thailändisch.

Vielleicht liegt es am Fokus auf die Ästhetik, dass die Sprachbarriere bei Roongrawewans Inhalten oft keine Rolle spielt. „Ich bekomme Nachrichten von Leuten aus verschiedensten Ländern, denen der Filmstil gefällt“, sagt sie. Ihr Publikum kennt Roongrawewan aus Nachrichten aus den Sozialen Netzen und den Youtube-Statistiken. „Die meisten sind zwischen zwölf und 30 Jahren, die Klicks kommen vor allem aus Thailand, aber auch aus dem Rest der Welt.“ Einmal wurde sie im Italien-Urlaub von einem Fan erkannt: „Ich habe mich berühmt gefühlt, aber auch seltsam.“

YouTube-Job soll in die Selbstständigkeit führen: „Ich will meine eigene Chefin sein“

Derzeit hat Roongrawewan wenig Zeit für ihre Videos: „In ein paar Wochen sind Abiturprüfungen.“ Sie besucht in Halle ein Studienkolleg, um nach ihrem Schulabschluss in Thailand eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung zu erhalten. Ihr Ziel ist es, Kommunikationsdesign zu studieren, am liebsten in Berlin. Es wäre eine Vertiefung der Fähigkeiten, die sie sich für ihre Inhalte bereits angeeignet hat.

Langfristig träumt Roongrawewan davon, sich selbstständig zu machen. In der Vergangenheit hat sie bereits über Werbeverträge auf ihren Kanälen etwas dazuverdient; in einem Online-Shop verkauft sie Kleinigkeiten wie Sticker. „Ich will meine eigene Chefin sein“, sagt sie entschlossen. Sie ist dankbar, sich bei ihren Plänen der Unterstützung ihrer Fans sicher zu sein. (mz)