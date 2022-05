Kultur am Reileck Wie eine Galeristin in Halle zu exklusiven, brasilianischen Comic-Drucken kam

Comics verbinden Menschen. Die Huldigungen an Pop-Ikonen im unverwechselbaren Zeichenstil des Brasilianers Butcher Billy entfalten auch in Halle ihren Zauber. Aber wie haben sie ihren Weg an die Saale gefunden?