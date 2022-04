Wie eine Dreiecksbeziehung für einen Mann aus Wettin-Löbejün zum fatalen Verhängnis wurde

Halle (Saale)/MZ - Wegen sexuellen Missbrauchs einer Schutzbefohlenen in 36 Fällen, die sich zwischen 2013 und 2016 ereigneten, ist ein Mann am Landgericht Halle am Montag zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung verurteilt worden. Die Kammer schöpfte damit ein Strafmaß aus, in dem eine Strafe noch zur Bewährung ausgesetzt werden kann.