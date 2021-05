Wie ein Radiomoderator aus Halle nach der dem „NSU 2.0“ suchte

Halle (Saale) - Die E-Mails kommen meist in der Nacht, wenn Hanno Bauer im Funkhaus in Halle seine Sendung startet. Der 48-Jährige arbeitet für den MDR, moderiert häufig das Nachtprogramm im Radio. „Sieg Heil, ihr Kommunisten. Ihr seid alle bald tot“: Solche und viele ähnliche Nachrichten landen in Bauers E-Mail-Postfach. Immer wieder. Hassnachrichten, die sei er gewohnt, sagt der Moderator. „Aber das hatte eine ganz neue Qualität.“ Denn am Ende der kurzen Texte steht stets dasselbe: „NSU 2.0“.

Die letzten Mails mit dieser Kennzeichnung habe er im November vergangenen Jahres bekommen, erzählt Bauer heute. Er vermutet einen Zusammenhang mit dem jüngsten Ermittlungserfolg der Behörden: Am Dienstagabend hatte die Polizei in Berlin einen 53-Jährigen festgenommen. Die Staatsanwaltschaft glaubt, dass er hinter der rechtsextremen Drohserie „NSU 2.0“ steckt. Die Terrorzelle mit den Namen „Nationalsozialistischer Untergrund“ (NSU) hatte vor etwa 20 Jahren Mordanschläge unter anderem auf Migranten verübt. Unter der neuen Bezeichnung „NSU 2.0“ wurden seit 2018 Morddrohungen an Journalisten und Politiker verschickt.

Moderator über NSU-Täter: „Er ist unvorsichtig geworden“

Der nun gefasste Tatverdächtige steckt offenbar auch hinter den Drohmails gegen Hanno Bauer und viele seiner Kolleginnen. Im November habe er eine Anzeige gegen einen Mann in Berlin-Charlottenburg unterschrieben, berichtet Bauer. Er glaubt zudem: Seine Hinweise haben zur Festnahme beigetragen.

Als der Moderator im vergangenen Jahr immer mehr NSU-Mails erhält, beginnt er, den Absender zu recherchieren. Die Nachrichten erreichen ihn anonym über sogenannte Remailer. Das sind E-Mail-Anbieter, die den eigentlichen Absender unkenntlich machen - nur ein Gericht kann sie zur Herausgabe der Identität des Absenders zwingen. Meistens sitzen diese Firmen jedoch im Ausland. Doch in einer Nacht hat Bauer Glück: Eine Nachricht erreicht ihn von einem E-Mail-Server in Chemnitz. Schnell greift er zum Telefon, ruft die Polizei an. Die nimmt die Hinweise dankbar auf. „Er ist unvorsichtig geworden“, sagt Bauer mit Blick auf die Droh-E-Mails.

Ob Bauers Hinweise bei den Ermittlungen geholfen haben, ist unklar. Laut Landeskriminalamt wurden in Sachsen-Anhalt neun Straftaten im Rahmen der NSU-2.0-Drohserie registriert. Ein Täter konnte nicht ermittelt werden, Hinweise wurden weitergeleitet. Für Hanno Bauer ist die Festnahme in Berlin eine Erleichterung - mehr noch: Für ihn hat sie eine symbolische Bedeutung. „Selbst, wenn man denkt, man kann die Anonymität des Internets ausnutzen, kann man geschnappt werden.“ (mz)