Wie die Polizei in einer Garage in Halle auf Tausende Briefe stieß

Verfahren um Tötung 52-jähriger Ehefrau in Neustadt fortgesetzt

Erinnerung: Nach der Bluttat waren vor dem Hauseingang der Eheleute in Neustadt Blumen und Kerzen abgestellt.

Halle (Saale)/MZ - „Wir haben viel gelacht“, berichtet eine Physiotherapeutin am Montag im Zeugenstand. Viele Male hat sie die Frau aus Neustadt behandelt, gegen deren mutmaßliche Mörder gerade vor dem Landgericht verhandelt wird. Angeklagt sind der Witwer, seine damalige Geliebte und ein Bekannter der beiden. Die Geliebte und der Bekannte haben gleich zu Prozessbeginn ihre Tatbeteiligung eingestanden. Der Ehemann gibt bisher an, er sei an der Planung der Bluttat vom September 2021 nicht beteiligt gewesen.