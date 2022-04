Wie die Intensivstation im Krankenhaus Halle Dölau in den Alltagsmodus zurückkehrt

Halle (Saale) - Aufwühlende und kräftezehrende 15 Monate liegen hinter den Mitarbeitern der internistischen Intensivstation des Krankenhauses Martha-Maria in Dölau. An Ausnahmesituationen sind sie gewöhnt, doch Covid-19 hat Krankenschwestern, Pfleger und Ärzte teils an ihre Grenzen gebracht. Es sei schwer in Worte zu fassen, sagt Pflegedienstleiterin Kathleen Wüste-Gottschalk.