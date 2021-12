Wie die Awo Halle-Merseburg bei Youtube um Nachwuchs wirbt

Angestellte und Chefs stellen sich und ihre Arbeit in der Pflege vor. Das wirkt authentisch, gerade weil die Zitate der Menschen nicht völlig glatt geschliffen wurden.

„Wir arbeiten alle harmonisch miteinander. Der Dienstplan ist sehr gut gestaltet, man kann auch seine Wünsche äußern. Ich kann halt nur Positives sagen: Kommt zur Awo, bewerbt euch für die Awo. Und werdet Teil unseres Teams“, sagt die Altenpflegerin in die Kamera.

Die Angestellte der Awo ist Akteurin in einem der beiden Videos, mit denen der Awo-Regionalverband Halle-Merseburg seit vier Tagen bei Youtube um neue Mitarbeiter wirbt. Pflegekräfte kommen dabei zu Wort, ein Qualitätsmanager und auch der Leiter eines Pflegeheimes.

Die beiden knapp zwei Minuten kurzen Videos mit den etwas sperrigen Titeln „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege“ und „Mitarbeit in unseren Pflegeheimen“ werden nach Angaben von Awo-Sprecherin Alexandra Fröb auch bei anderen sozialen Medien wie Facebook und Instagram verbreitet.

Awo Halle-Merseburg betreibt vier Seniorenheime in Halle und einen mobilen Pflegedienst

Die Videos seien im Oktober in Kooperation mit der Firma Wolfram Media & Consulting aus Leipzig entstanden, die sich auf Kampagnen zur Nachwuchsgewinnung („Recruiting“) für Pflege- und Medizinberufe spezialisiert habe.

Die Videos, in denen Angestellte und Chefs sich und ihre Arbeit in der Pflege vorstellen, wirken authentisch: Die Auskünfte der Protagonisten kommen locker rüber, gerade weil sie sprachlich nicht völlig glatt geschliffen wurden. Und ob es bei der Awo Halle-Merseburg „wahnsinnig viele Karrieremöglichkeiten“ gibt, wie der Leiter eines Pflegeheims berichtet, müssen Bewerber am Ende selbst herausfinden. Die Videos bei Youtube hatten bisher jeweils rund 50 Zuschauer.

Die Awo Halle-Merseburg betreibt vier Seniorenheime in Halle sowie eine Sozialstation als mobilen Pflegedienst. In Merseburg ist sie Betreiber des betreuten Wohnens im Tivoli sowie einer weiteren Sozialstation.