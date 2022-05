Werden Taxibetriebe in Halle von der neuen Mobilität ausgesperrt?

Bis 2025 will die Havag im Nahverkehr neue Wege gehen. Eine Branche fühlt sich dabei allerdings vergessen. Was der Fahrgastbeirat wichtig findet.

Sie stehen im Nahverkehr auf der Pole in Halle: die Straßenbahnen.

Halle (Saale)/MZ - Halle plant die Revolution im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Dank einer üppigen Bundesfinanzierung von 20 Millionen Euro soll die Stadt in Mitteldeutschland zum Vorreiter einer modernen Mobilität werden. Unter anderem sind bis 2025 Shuttlebusse im Paulusviertel und in Halle Ost geplant, die nur bei Bedarf fahren. Der Star Park soll mit Schnellbuslinien aus Neustadt und der Silberhöhe verbunden werden. 600 Leihräder sind zudem vorgesehen, ebenso eine kürzere Taktzeit der Straßenbahnlinie 7. In der Stadt stößt das Modellprojekt mit dem Namen „StadtLand+“ auf viel Lob, allerdings gibt es auch Kritik.