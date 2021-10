Weniger Arbeitslose in Halle zum Vorjahr - Stellenangeboten ist gestiegen

Der Bedarf an Arbeitskräften ist hoch.

Die aktuelle Arbeitsmarktstatistik wurde am Donnerstag veröffentlicht.

Halle (Saale)/MZ - Im Bezirk der Agentur für Arbeit Halle waren Ende Oktober 15.531 Frauen und Männer ohne Arbeit. Das sind 710 Arbeitslose (4,4 Prozent) weniger als noch vor einem Monat, wie aus der aktuellen Arbeitsmarktstatistik hervorgeht, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. Im Vergleich zum Vorjahr sind gegenwärtig 1.980 Frauen und Männer weniger arbeitslos gemeldet als noch 2020 (minus 11,3 Prozent). Die Arbeitslosenquote beträgt aktuell 7,2 Prozent.

753 neue Stellen: Angebot an Stellenangeboten gestiegen

„Der Arbeitskräftebedarf im Agenturbezirk bleibt hoch. Unsere Arbeitsmarktexperten gehen davon aus, dass die Arbeitslosigkeit in den nächsten Monaten weiterhin leicht sinken wird. Nach der eineinhalb Jahre anhaltenden Krise haben wir im Bereich der Langzeitarbeitslosigkeit aktuell die größten Herausforderungen. Gerade für diese Zielgruppe sind besondere Hilfen wie die Qualifizierungs- und Trainingsmaßnahmen besonders zielführend, um im Arbeitsmarkt wieder Fuß zu fassen“, erklärt Simone Meißner, Chefin der Arbeitsagentur Halle.

Der Anteil der Langzeitarbeitslosen an allen Arbeitslosen betrage im Agenturbezirk im Oktober 44,6 Prozent. Die Arbeitgeber meldeten laut Statistikbericht dem gemeinsamen Arbeitgeberservice der Arbeitsagentur und des Jobcenters Halle 753 neue Stellen, damit steige das Angebot an Stellenangeboten zum Vorjahresmonat um 26,9 Prozent. Aktuell sind der Agentur 4.110 Stellen zur Besetzung gemeldet. Der relative Anteil arbeitsloser Jugendlicher an allen Arbeitslosen bleibt mit 10,4 Prozent weiterhin hoch, die spezifische Arbeitslosenquote der Jugendlichen unter 25 Jahren liegt mit 8,2 Prozent immer noch über dem Agenturdurchschnitt.

Arbeitslosenquote im Saalekreis bleibt konstant

In der Stadt Halle waren im Oktober 9.826 Personen arbeitslos gemeldet, das sind 701 weniger als noch vor einem Monat, von denen 7.614 (minus 460) die Grundsicherung bezogen haben. Der relative Anteil von SGB II-Arbeitslosen der Stadt Halle hält sich auf einem hohen Niveau, aktuell beträgt er 77,5 Prozent. Die Arbeitslosenquote der Stadt Halle liegt weiterhin mit 8,3 Prozent über dem Agenturdurchschnitt (7,2 Prozent.

Im Saalekreis sind derzeit 5.705 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Dies sind neun Arbeitslose weniger als im Vormonat und 794 weniger als noch vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote bleibt konstant wie im Vormonat mit 5,9 Prozent deutlich unter dem Agenturdurchschnitt. Der SGB II-Anteil an der Gesamtzahl der Arbeitslosen betrug 68,2 Prozent, das entspricht 3.892 Personen (plus 40 Personen zum Vormonat).