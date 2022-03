Er lässt sich nicht einfangen Wem gehört dieser Hund an der B100 in Halle-Peißen?

Die Polizei in Halle sucht nach dem Besitzer eines Hundes. Das Tier wurde am Samstag mehrfach an der B100 am Einkaufszentrum in Halle-Peißen gesehen. Einfangen ließ sich der Vierbeiner bislang nicht.