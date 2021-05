Welche neuen Corona-Regelungen ab heute in Halle gelten

Halle (Saale) - Fünf Tage liegt die Inzidenz schon unter 50. Das hat das Robert-Koch-Institut festgestellt. Die Stadt meldet am Dienstag eine Inzidenz von 36,87. Ab diesem Mittwoch gelten weitere Lockerungen für Halle: Die Maskenpflicht in der Innenstadt ist aufgehoben. Nur, wenn der Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, muss eine Maske getragen werden, ebenso in geschlossenen Räumen wie etwa Ladengeschäften.

Mit bis zu fünf weiteren Personen sind Treffen erlaubt, unabhängig davon, aus wie vielen Haushalten sie kommen. Theater, Kinos und Konzerthäuser dürfen wieder öffnen und bis zu 200 Besucher (innen) oder 300 (außen) einlassen. Gaststätten und Restaurants dürfen für negativ Getestete, Geimpfte und Genesene unter Beachtung der Abstandsregeln öffnen. (mz/szö)