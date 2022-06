Welche Auswirkungen hat der verregnete Sommer auf die Natur in Halle?

Blick in die Dölauer Heide in Halle. Der Stadtwald hat vom vielen Regen der vergangenen Wochen profitiert. Es gibt kaum Schäden.

Halle (Saale)/MZ - Die halleschen Gärtner wird es gefreut haben, die meisten Urlauber, die in diesem Sommer zu Hause geblieben sind, haben sich wohl eher darüber geärgert: Der Sommer war überaus verregnet. Laut Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) fiel allein in diesem August mit rund 143.000 Litern pro Quadratmeter (gemessen an der Wetterstation in Döllnitz) so viel Regen wie im gesamten meteorologischen Sommer des Vorjahres 2020 und sogar doppelt so viel wie im Dürresommer von 2018.