Halle (Saale)/MZ - Nach dem Ausbruch der Geflügelpest in Leuna und im Tierpark Lützen (Burgenlandkreis) sieht der Bergzoo Halle aktuell keine Veranlassung, die Sicherheitsvorkehrungen zu verschärfen. „Wir hatten bereits im vergangenen Jahr unser Konzept angepasst, um eine Gefährdung für unseren Vogelbestand so weit wie möglich zu minimieren. Ganz ausschließen lässt es sich aber nicht“, sagte Direktor Dennis Müller am Montag der MZ. In Leuna mussten zuletzt 92 Enten und 52 Gänse getötet werden, im Tierpark Lützen 109 Vögel.