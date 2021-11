Wegen hoher Infektionszahlen: Stadtmuseum Halle muss schließen

Halle (Saale)/MZ - 160 Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat die Stadt am Mittwoch für Halle gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist aufgrund dieser großen Zahl nach oben geschnellt auf nunmehr 210,72 Fälle je 100.000 Einwohner. Sieben Patienten mehr als am Vortag wurden am Mittwoch in den städtischen Kliniken behandelt: insgesamt 53, von denen 15 intensivmedizinisch versorgt wurden. Außerdem meldete die Stadt eine weitere Person, die an Corona gestorben ist.

Wegen Corona: Stadtmuseum Halle muss schließen

Aufgrund der hohen Infektionszahlen hat die Stadtverwaltung beschlossen, ab diesem Donnerstag, 11. November, die Musikbibliothek und das Stadtmuseum zu schließen. Das Personal werde zur Unterstützung im Fachbereich Gesundheit eingesetzt, um dem hohen Rechercheaufwand bei der Nachverfolgung von Kontakten gerecht zu werden.

Dabei konzentriert sich die Recherche vor allem auf vulnerable Gruppen, auf Fälle in Altenheimen sowie Krankenhäusern, heißt es von Seiten der Verwaltung. Mit der Änderung der Eindämmungsverordnung des Landes ergeben sich nun auch in Halle manche Veränderungen. In Schulen wird nun dreimal die Woche getestet. Zudem muss in den Gängen ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz getragen werden, der im Unterricht abgesetzt werden kann.

Impfangebot in Halle

Überall im Freien darf laut Stadtverwaltung der Mindestabstand nur unterschritten werden, wenn ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz getragen wird. Auch betont die Stadt, dass Lockerungen der Testpflicht - die es in Halle gab - nicht mehr verordnet werden dürfen, wenn die Inzidenz über 100 Fällen liegt. Indes belegen die insgesamt 743 am Dienstag in Halle durchgeführten Corona-Impfungen die derzeit große Nachfrage nach Auffrischungsimpfungen.

So erhielten allein 434 Personen einen Booster. Die nächsten Impfangebote des öffentlichen Gesundheitsdienstes sind am Standort Bergmannstrost am Samstag, 13. November, von 10 bis 16 Uhr. Am Mittwoch, 17. November, 15 bis 18 Uhr und am Samstag, 20. November, von 11 bis 16 Uhr. Am Standort Burgstraße wird am Donnerstag, 18. November, 16 bis 19 Uhr geimpft und am Dienstag, 23. November, von 16 bis 19 Uhr. Eine Terminbuchung ist nicht nötig.