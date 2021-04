Was wird aus den Feierlichkeiten in der Pandemie?

Halle (Saale) - Jugendweihe, Lebenswendefeier, Konfirmation oder Kommunion: Es gibt viele Möglichkeiten, wie Jugendliche im Alter zwischen 14 und 15 Jahren ihren symbolischen Schritt ins Erwachsenenleben zelebrieren. Schon im vergangenen Jahr mussten viele dieser Feierstunden pandemiebedingt ausfallen oder wurden verschoben. Und auch 2021 stehen die Feiern der Jugend wieder auf der Kippe. Viele Organisatoren haben ihre Veranstaltungen Corona-bedingt bis zum Sommer verschoben und hoffen jetzt auf die zweite Jahreshälfte.

1. Jugendweihe

Die Jugendweihen, die in diesem Jahr bis Pfingsten geplant gewesen waren, wurden auf spätere Termine in 2021 verschoben, sagt Yvonne Müller, Landesgeschäftsführerin der Interessenvereinigung Jugendweihe. Geplante Termine auf das nächste Jahr zu verschieben, stehe aktuell aber nicht zur Debatte. Stattdessen will der Verein nicht nur die Feiern des aktuellen Jahrgangs nachholen, sondern auch die ausgefallenen des vergangenen Pandemiejahres. „Wir hoffen, die geplanten Jugendweihen der Jahrgänge 2020 und 2021 noch in diesem Jahr durchführen zu können“, so Yvonne Müller. In Halle betreffe das für beide Jahrgänge jeweils etwa 250 Jugendliche. Parallel würden schon die erste Voranmeldungen für 2022 laufen.

Jugendweihen werden seit der Wende deutschlandweit vom gleichnamigen Verein organisiert. Sie richten sich vor allem an nicht-religiöse Jugendliche.

2. Lebenswende

Auch die Lebenswendefeiern wurden für die erste Jahreshälfte verschoben. „Alle Feiern bis zum 19. Juni sind verlegt auf September und Oktober“, sagt Jugendbildungsreferent Daniel Richter. In Halle betreffe das 18 Feste. Weitere acht Feiern seien ab Juli regulär für die zweite Jahreshälfte geplant. Für das Jahr 2021 habe es 675 Anmeldungen für insgesamt 26 Feiern in Halle und Umgebung gegeben. Feiern aus 2020 müssten nicht nachgeholt werden. „Die im vergangenen Jahr ausgefallenen Feiern zwischen April und Juni konnten wir glücklicherweise im September und Oktober nachholen“, sagt Richter.

Die Lebenswendefeiern sind ein kirchliches Angebot für konfessionslose Jugendliche. Die Feiern der Lebenswende finden in den evangelischen und katholischen Kirchen statt.

3. Konfirmation

Nachdem 2020 ein großer Teil der Konfirmationen auf Herbst verschoben wurde, soll die Mehrheit der Feiern in diesem Jahr wieder traditionell an Pfingsten organisiert werden. „Was möglich und vertretbar ist, soll stattfinden“, sagt Torsten Bau, Sprecher des Evangelischer Kirchenkreises Halle-Saalkreis. Die Konfirmationen, die verschoben werden müssen, sollen im Herbst stattfinden. Die Absprachen dazu treffen die Gemeinden mit den Eltern. Von den 21 Gemeinden und Gemeindeverbänden in Halle sind mehr als 100 Konfirmanden betroffen. Etwa zehn bis 20 Prozent davon stammen noch aus 2020.

Torsten Bau, Pressesprecher evangelischer Kirchenkreis Halle-Saalkreis (Foto: Kirchenkreis)

4. Kommunion

Ob und wie Kommunionen stattfinden, entscheiden die Pfarreien in Halle in Absprache mit den Eltern, sagt Susanne Sperling, Sprecherin vom Bistum Magdeburg. So seien beispielsweise die Kommunionen in der Pfarrei Carl Lampert in Halle-Nord für die 19 Jugendlichen für dieses Jahr abgesagt. Auch in der Pfarrei St. Mauritius & St. Elisabeth wolle man die Kommunionen für die zehn Jugendlichen verschieben und befinde sich dafür gerade in Absprache mit den Eltern. Die Pfarrei St. Franziskus wiederum überlege, für ihre 20 betroffenen Jugendlichen die Kommunion auf Oktober zu verschieben oder die Feier auf das nächste Frühjahr zu vertagen. (mz)