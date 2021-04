Was sich Pumpenhersteller KSB in Halle von der Politik wünscht

Der Pumpenhersteller KSB stellt den Schutz der Mitarbeiter an erste Stelle, wünscht sich von der Politik aber mehr Vertrauen statt neuer Vorschriften.

Ein KSB-Mitarbeiter baut eine Schmutzwasserpumpe zusammen. In den Werkhallen und auf dem gesamten Betriebsgelände gilt Maskenpflicht.

Halle (Saale) - Bevor Schulen und Kitas wieder geschlossen werden, sollten zuerst „Fabrikhallen und Großraumbüros“ dran sein, teilte jüngst der hallesche Stadtverband der Linkspartei mit und forderte eine „sinnvolle Reihenfolge des Infektionsschutzes von den größten Kontaktbereichen zu den kleinsten“. Noch deutlicher wurde die Forderung bei einer Kundgebung der Antifa gegen nächtliche Ausgangsbeschränkungen in Halle. Während sich Menschen im Privaten immer mehr einschränken müssten, würde in Betrieben weiter „Ellenbogen an Ellenbogen gearbeitet“, hieß es da. Doch wie läuft die Produktion in Zeiten der Pandemie eigentlich?

Eine eigene Corona-Taskforce

Der weltweit tätige Pumpenhersteller KSB beschäftigt am Standort Halle laut eigenen Angaben etwa 520 Mitarbeiter inklusive Auszubildenden. Hier, wo das Unternehmen sein Kompetenzzentrum für Wasser- und Abwasser hat, werden jährlich rund 12.000 Pumpen sowie 16.000?Tauchmotoren produziert. „Wir haben ein ureigenes Interesse, unsere Mitarbeiter zu schützen“, sagt Konzernsprecher Wilfried Sauer. So sollen Mitarbeiter gesund bleiben und Produktionsausfälle vermieden werden. Dafür, erklärt Sauer, „gehen wir eher noch ein Stück weiter als die Politik.“ Schon vor mehr als zwei Monaten habe KSB sich entschieden, Mitarbeiter auf Corona zu testen. Zunächst in den kritischen Gebieten, die nicht ausfallen dürfen. Inzwischen würden diese Mitarbeiter zweimal die Woche, alle anderen einmal wöchentlich getestet, wobei die Tests freiwillig sind. Eine Corona-Taskforce habe KSB schon Anfang letzten Jahres zu einem Zeitpunkt ins Leben gerufen, „als das Virus aus China rüber schwappte“, sagt Sauer, der die Taskforce leitet.

Ein Mitarbeiter überprüft am Computer, wie eine Pumpe im Lastbetrieb läuft. Der ganze Probedurchlauf kann per Videoübertragung verfolgt werden.

Er spricht von einer Lernkurve infolge sich verschärfender Bedingungen. Wo es möglich war, wechselten Mitarbeiter ins Homeoffice. Die nötige Hardware habe der Konzern beschafft. Schichten wurden entzerrt und Kohorten gebildet, ein versetztes Kommen und Gehen eingeführt. Nach wie vor gelte auf dem gesamten Betriebsgelände Maskenpflicht. Die Maske dürfe nur direkt am Arbeitsplatz abgenommen werden und nur, wenn kein Kollege daneben steht. Weil es keine Präsenzveranstaltungen mehr gibt, können Kunden per Videoübertragung verfolgen, wie eine Pumpe im Prüfstand unter Lastbedingungen gefahren wird. Die Ausbildung habe KSB derweil schon vor Corona digitalisiert. Dazu gehöre, allen Azubis ein eigenes Tablet zu geben. „Das hat uns sehr geholfen“, sagt der Konzernsprecher.

Auf Mitarbeiter kommt es an

Damit all die Vorkehrungen gegen das Virus greifen, müssen die Mitarbeiter sie aber umsetzen. Dafür sei es wichtig, das sie spüren, dass sie Teil des Unternehmens sind, erklärt Frank Aschenbach, der Standortleiter von KSB in Halle. „Das gelingt uns sehr gut.“ Es habe im gesamten zurückliegenden Jahr 30 Quarantänefälle sowie acht infizierte Mitarbeiter bei KSB in Halle gegeben. „Mehr Infektionen gab es nicht“, betont er. Von Seiten der Politik würde er sich wünschen, darauf zu vertrauen, dass die Unternehmen die nötigen Maßnahmen umsetzen. „Wir brauchen nicht mehr Regularien und keine Schließung.“ Zwar würde auch Aschenbach es befürworten, wenn die Kosten für die inzwischen verpflichtenden Coronatests übernommen werden. Doch er sagt auch: „Nichtsdestotrotz tun wir es.“

Laut den Angaben der Stadt von vergangener Woche ereigneten sich zehn bis 22 Prozent der täglichen Neuinfektionen in Halle im beruflichen Umfeld. Frank Aschenbach glaubt, Unternehmen sind als Infektionshort „absolut zu vernachlässigen“. Auch Markus Rettich, Sprecher der IHK Halle-Dessau, entgegnet zum Vorwurf, dass Mitarbeiter sich in Betrieben und Großraumbüros mit dem Coronavirus anstecken: „Solche Pauschalurteile bringen die Pandemiebekämpfung nicht einmal ein kleines Stück weiter.“ Das Problem ist laut Rettich, dass „wir noch immer keine umfassende und klare Analyse der Infektionswege haben“. (mz/Denny Kleindienst)

Produktion lässt sich nicht ab- und einschalten

Wie hoch ist die Gefahr, sich am Arbeitsplatz mit dem Coronavirus zu infizieren?

Markus Rettich: Laut Untersuchungen des Robert-Koch-Instituts ist in Deutschland der Anteil der Infektionen am Arbeitsplatz im April rückläufig: von 12,7 Prozent Anfang des Monats auf 8,7 Prozent in der vergangenen Woche. Das spricht für verantwortungsvolle Unternehmen. Und bei knapp zehn Prozent der Infizierten finden die Behörden überhaupt heraus, wo die Infektion stattfand.

Markus Rettich Foto: IHK

Warum ist es wichtig, dass die Produktion in der Pandemie weiterläuft?

Von Hilfszahlungen wird nichts erschaffen und gerade in Pandemiezeiten braucht die Bevölkerung eher mehr Güter als weniger. Die Vorstellung, sie könnten einen Teil der Produktion einfach einmal so ab- und nach einiger Zeit wieder einschalten, ist pures Mittelalter im Kopf. Die arbeitsteilige Wirtschaft funktioniert anders. Wo soll die Grenze zwischen lebensnotwendigen und weniger wichtigen Wirtschaftszweigen gezogen werden? Spätestens, wenn beispielsweise die Kühlung im Supermarkt ersetzt werden muss, muss die Technik vorhanden sein. Durch Schließungen wird die Wirtschaftsstruktur beschädigt. Das führt über Arbeitslosigkeit und sinkende Wertschöpfung zu dauerhaft niedrigerem Wohlstand für alle – auch nach der Pandemie.

Wäre ein Shutdown für Industrie und Handel in Halle zu verkraften?

Im Handel, der Dienstleistungswirtschaft, im Gastgewerbe und in der Verkehrssparte sind viele Unternehmen zumindest bereits teilweise geschlossen. Fakt ist, viele dieser Betriebe würden und werden einen verschärften und verlängerten Lockdown ohne bessere staatliche Unterstützung nicht überleben.