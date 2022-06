Was sich Halle von der abgespeckten Feier zum Tag der Einheit erhofft

In der Stadt Halle läuft der Countdown zum 3. Oktober. Was sich die Stadt von der abgespeckten Feier erhofft.

Halle (Saale)/MZ - Wie es sich für das multimediale Zeitalter gehört, hat der Tag der Einheit 2021 mittlerweile auch eine eigene Homepage. Dort zählt ein Countdown sekundengenau die Zeit herunter - aber nicht bis zum 3. Oktober, sondern bis zum 18. September. Das ist gewollt. An jenem Sonnabend eröffnet Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) in Halle die Einheits-Expo, die gläserne Präsentation der Bundesländer und Verfassungsorgane in 24 großen Containern, die entlang einer 4,5 Kilometer langen Route in der Innenstadt aufgestellt werden. Die zentralen Feierlichkeiten zum 31. Republikgeburtstag seien ein „Geschenk, das wir der Stadt machen“, sagte am Freitag Staatsminister Rainer Robra (CDU). Und trotz des abgespeckten, „pandemiefesten Programms“ werde in Halle viel los sein.