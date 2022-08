Was haben Sie mit dem Neun-Euro-Ticket in Halle erlebt?

Halle (Saale)/MZ - Ende August läuft das bundesweit gültige Neun-Euro-Ticket aus. Eine Verlängerung soll es laut Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) nicht geben. Die MZ will darüber berichten, welche Erfahrungen die Menschen in Halle mit der Rabattaktion im öffentlichen Nahverkehr gesammelt haben und welches persönliche Fazit sie nach drei Monaten ziehen.

Dazu stellen sich viele Fragen: Sind Sie mit dem Ticket quer durch Deutschland in den Urlaub gefahren oder haben neue Ecken in Halle oder in Sachsen-Anhalt erkundet? Sind Sie bewusst vom Auto auf Bus und Bahn umgestiegen, um Geld zu sparen? Waren die Züge so voll, dass Sie zum Teil nicht mitfahren konnten und auf die nächste Bahn warten mussten? Haben Sie die vielen Fahrgäste auf ihrer täglichen Pendelstrecke gestört? Und die wichtigste Frage: Würden Sie sich wünschen, dass es dauerhaft ein Neun-Euro-Ticket in Deutschland gibt? Gern können Sie an ihre Erfahrungsberichte auch Fotos anfügen.

Eine abschließende Bewertung des Tickets von Seiten der Behörden steht noch aus. Im Juli hat die Stadt zunächst eine positive Zwischenbilanz gezogen. Laut der Halleschen Verkehrs-AG (Havag) sind die Fahrgastzahlen wegen der Neun-Euro-Ticket-Nutzer um bis zu zehn Prozent gestiegen. Die Havag hatte zu diesem Zeitpunkt knapp 122.000 Tickets verkauft. Allein für den Juni waren es rund 65.000 Stück. Gemeinsam mit den Stammkunden der Havag hat in diesem Monat etwa die Hälfte aller Einwohner der Stadt Halle den Nahverkehr genutzt.

Auch der Bundesverkehrsminister hat im Interview mit dem ZDF von einem „Riesen-Erfolg“ gesprochen. Drei bis vier Prozent der Nutzer seien vom privaten Auto auf Busse und Bahnen umgestiegen. Allerdings sei das Billigticket auf Dauer nicht finanzierbar.

Alle Zuschriften sollten per E-Mail mit dem Betreff „Neun-Euro-Ticket“ bis zum 29. August an [email protected] gesendet werden.