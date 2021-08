Was es bei den kleinen Festspielen auf dem Salzgrafenplatz in Halle zu erleben gibt

Halle (Saale)/MZ - Ein großes „Hallelujah“ war in der Vergangenheit coronabedingt in Händels Geburtsstadt Halle für die jeweils darbietenden Musikensembles nicht möglich. Nun aber gibt es am kommenden Samstag eine der wenigen Gelegenheiten, Händels Musik live in Halle zu erleben.

Statt der üblichen und beliebten „Messiah“-Aufführung zu Händels Geburtstag oder zu den alljährlichen, mit internationalen Künstlern besetzten Händel-Festspielen wird es in diesem Jahr quasi ein Mini-Händelfest geben - ein Open-Air-Konzert auf dem Salzgrafenplatz vor der Händelhalle.

Es wird laut Max von Arnim, Vorsitzender des ausrichtenden Happy Birthday Händel Fördervereins, eine gekürzte Fassung von einer Stunde Dauer aufgeführt. „Danach wird der Abend zu schöner Musikuntermalung bei Speise und Trank auf dem Salzgrafenplatz ausklingen“, so der Veranstalter.

Ein kraftvolles „Hallelujah“

Das Konzert steht unter dem Dirigat von Fabian Enders, Leiter des Sächsischen Kammerchores, Solisten sind Sara Mengs und Franziska Rabl. Das hallesche Orchester musica juventa sowie ein Chor aus über 150 Sängerinnen und Sängern aus Halle, Deutschland und dem Ausland wird zudem das Konzert bestreiten. Es erklingen verschiedene Werke des halleschen Komponisten - und natürlich darf auch ein kraftvolles „Hallelujah“ dabei nicht fehlen.

Samstag, 4. September, 17 Uhr, Salzgrafenplatz, Tickets an allen Verkaufsstellen und Abendkasse, happy-birthday-haendel.de