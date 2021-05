Was die neue Ausstellung im Kunstmuseum Moritzburg zu bieten hat

(Foto: Musée d'Ixelles-Bruxelles/Courtesy of Institut für Kulturaustausch Tübingen)

Henri de Toulouse-Lautrac: „La Chaîne Simpson“, 1896, 87 × 121 cm, Lithografie in Pinsel, Kreide und Spritztechnik, Musée d’lxelles-Bruxelles

Halle (Saale) - Karl Lagerfeld hat das Haus geräumt, die Aufsteller mit seinen Porträts im Hof des Kunstmuseums Moritzburg in Halle sind verschwunden. Aber nach der Ausstellung ist vor der Ausstellung, inzwischen hat man eine neue, nicht minder schauträchtige Exposition an den Start gebracht - nur die pandemiebedingte Begleitmusik ist, einstweilen, geblieben. Denn neuerlich ist dem Publikum der Zutritt versagt, vom kommenden Wochenende an soll „La Bohème. Henri de Toulouse-Lautrec und die Meister von Montmartre“ aber immerhin online zugänglich sein.

Allein der Titel der Ausstellung macht schon Lust auf Begegnung. Montmartre, das Künstler-, Kneipen- und Rotlichtrevier in Paris hat einen magischen Klang. Natürlich würde man gern wieder einmal in die französische Hauptstadt reisen - nun holt sie die Moritzburg zumindest bildlich hierher und führt sie zum Sommer hin vielleicht auch gegenständlich vor Augen. So jedenfalls hört sich die hoffnungsvolle Erzählung der Ausstellungsmacherinnen und -macher um den Direktor des Hauses, Thomas Bauer-Friedrich, an.

Mit Fantasie und Lust

Weder an Fantasie noch Lust ist gespart worden, um aus Leihgaben des Musée d’Ixelles-Bruxelles und mit Unterstützung des Tübinger Instituts für Kulturaustausch sowie aus eigenen Beständen eine dreiteilige, die Sinne ansprechende Ausstellung zu bauen. Den größten Raum nimmt dabei das von dem Brüsseler Museum vollständig gesammelte Plakatschaffen von Toulouse-Lautrec und Kollegen ein, Anke Dornbach und Mandy Wignanek haben diesen Teil der Schau kuratiert.

Als Brücke zu den köstlichen japanischen Farbholzschnitten, die Susanna Köller als lange unbeachteten, nun gehobenen Schatz aus dem Besitz der Moritzburg in der „Box“ präsentiert, hat Ulf Dräger, der im Hause für Münzen, Kunsthandwerk und Design zuständig ist, einen kleinen, aber sehr sehenswerten Genießer-Parcours inszeniert: Preziosen der Art Nouveau, der aus Frankreich um die vorige Jahrhundertwende kommenden, neuen Kunst. Gezeigt werden Keramik und Glasarbeiten, Vasen zumal, die ihren verschwenderischen Glanz im Licht der Vitrinen entfalten.

Es ist eine Zeit des Aufbruchs gewesen vor 120Jahren - auf wirtschaftlichem wie technischem Gebiet. Und in den Künsten. Paris war, nicht nur wegen seiner Weltausstellung von 1900, vielleicht das pochende Herz dieser neu erwachenden Welt, die sowohl Reichtum und Schönheit, als freilich auch verstärkte soziale Gegensätze hervorbrachte.

Plakate spiegeln die Welt

All dies spiegelt sich in teils sehr großformatigen Plakaten, die einerseits der Lithografie zu neuen Möglichkeiten und Ansehen verhalfen - andererseits Henri de Toulouse-Lautrec und Kollegen zu einem neuen Betätigungsfeld samt willkommenen Einnahmen. Die Stadt wurde nach dem Gestaltungsplänen des Barons Georges-Eugène Haussmann quasi neu erfunden, an den zahlreichen Bauzäunen war Platz für Reklame. Und der aufblühende Kapitalismus mit seinen neuartigen Produkten und Luxuswaren, aber auch die Kunst selbst verlangten nach Öffentlichkeit.

Die hallesche Ausstellung gliedert die Plakate folglich auch in drei Werkgruppen: Warenrausch, die Welt der Kunst und die Bühne. Dabei fehlt es weder an Glamour noch Könnertum, Neuigkeiten der Technik wie das Geschehen in Theatern und Vergnügungstempeln lassen den Rhythmus jener Zeit erahnen. Meisterliche Arbeiten sind das, von zeitlosem Wert. Natürlich trifft man dabei nicht selten auf Abbilder junger, schöner Frauen, die den Blick des Betrachters auf sich ziehen sollten.

100 Werke von 22 Künstlern - und nur einer Künstlerin sind vertreten: Clémentine Hélène Dufau. Auch das erzählt eine Geschichte über die Welt vor 120 Jahren. (mz)

Bis zum 8. August, Kunstmuseum Moritzburg Halle, www.kunstmuseum-moritzburg.de