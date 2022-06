Warum im halleschen Stadtarchiv ein etwas anderer Flohmarkt stattfand

Halle (Saale)/MZ - Der Lesesaal im Stadtarchiv Halle gleicht am Samstag einem Bücherbasar. Zum Antiquariatstag werden auf langen Tischen unzählige Bildbände und Bücher zur halleschen Geschichte, aber auch Jahrzehnte alte Wanderkarten oder Publikationen zu ganz bestimmten Gebäuden in der Stadt zum Verkauf angeboten. Für Abwechslung zwischen all den Büchern sorgen etwa großformatige Schwarz-Weiß-Fotografien vom Motorradrennen an der Halle-Saale-Schleife.

