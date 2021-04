Warum ein solcher Wetterumbruch ein eher seltenes Phänomen ist

Halle (Saale) - Der Beginn der neuen Woche entsprach eher einem Jahreszeitenwechsel. Während man sich am Sonntag in Halle noch mit T-Shirt draußen bewegen konnte, waren am Montagmorgen die Dächer mit einer feinen Schneeschicht bedeckt. Peter Zedler vom Deutschen Wetterdienst in Leipzig spricht von einem „Temperatursturz“ von rund 15 Grad Celsius und sagt, das solch enorme Veränderungen von einem Tag auf den anderen doch eher selten vorkommen.

Der Grund dafür sind laut Zedler mehrere Hoch- und Tiefdruckgebiete über Europa, die zuletzt aufeinander stießen. Was dazu führte, dass gleichzeitig Polarluft vom Norden aus nach Mitteleuropa strömte, während vom Süden deutlich mildere Luft hinzukam. In der Nach von Sonntag auf Montag sei dann von Westen her eine Kaltfront über Mitteldeutschland gezogen. Und während Halle am Sonntag auf der warmen Seite der Luftmassengrenze lag, „sind wir am nächsten Tag auf die kalte Seite gerutscht“.

Wenig Chancen für den nächsten Temperaturrekord

So ungewöhnlich der krasse Wetterumschwung ist, es gab ihn Zedler zufolge auch schon im März und Februar. In beiden Monaten wurden in einzelnen Städten und Landstrichen Temperaturrekorde verzeichnet, auf die dann aber auch wieder frostige Tage folgten.

Mit Blick auf den restlichen April sieht Peter Zedler allerdings wenig Chancen für den nächsten Temperaturrekord. Der liege laut Klimastatistik bei rund 32 Grad Celsius. Vielmehr erwarten die Hallenser in den nächsten Tagen Temperaturen um die neun Grad Celsius. „Es bleibt bei dem kühlen Wetter“, sagt der Mann vom Deutschen Wetterdienst. Wobei die Temperaturen nachts auch nochmal ordentlich runtergehen können. Gelegentlich müsse mit Frost gerechnet werden. Dafür sei aber die Niederschlagsfront weitgehend durch und lediglich kurze Schauer seien zu erwarten. (mz/Denny Kleindienst)