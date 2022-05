Warum die neue Werkstatt auf dem Rangierbahnhof in Halle Eisenbahnromantiker traurig macht

In der neuen Lokwerkstatt arbeiten 75 Mitarbeiter. Sie sollen bis zu 25 Loks pro Woche in Schuss halten.

Halle (Saale)/MZ - Ein bisschen Spektakel muss sein. Zu den Klängen des Kinohits „Fluch der Karibik“ rollt eine schwarze E-Lok in die neue Werkstatt auf dem Gelände des Rangierbahnhofs in Halle. Wenige Augenblicke später reißt Franca Sperling einen großen roten Schlüssel bei der symbolischen Übergabe des 26 Millionen Euro teuren „Lokschuppens“ mit einem lauten Jauchzer in die Höhe.