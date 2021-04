Warum bleiben Museen trotz Erlaubnis geschlossen?

Halle (Saale) - Nachdem die Inzidenzwerte in Halle fünf Tage in Folge unter der 200er-Marke gelegen hatten, dürfen seit Samstag wieder die Museen öffnen. Zumindest in der Theorie, denn tatsächlich lassen viele der Ausstellungen, Sammlungen und Galerien in der Saalestadt ihre Türen für die Besucher geschlossen. Grund sei die unübersichtliche Infektionslage. Zu öffnen, um in ein paar Tagen wieder zu schließen, wollen viele Einrichtungen sich und ihren Besuchern nicht zumuten. Ausnahmen gibt es kaum.

Voraussetzung für eine Wiederöffnung ist ein von der Stadt genehmigtes Hygienekonzept. So eines gibt es im Landesmuseum für Vorgeschichte. Geöffnet hat die archäologische Sammlung trotzdem nicht. „Die Infektionszahlen schwanken zu stark. Wir wollen nicht öffnen, um drei Tage später wieder zu schließen“, sagt Museumssprecher Alfred Reichenberger.

Aufwand gegenüber Nutzen muss abgewogen werden

Erst, wenn die Infektionszahlen dauerhaft niedrig bleiben, werde das Landesmuseum wieder Besuchern den Zutritt gestatten. „Wir würden auch nicht damit rechnen, dass jetzt allzu viele Besucher kommen“, sagt Reichenberger. Spätestens allerdings am 4. Juni, wenn die Sonderausstellung zur Himmelsscheibe von Nebra startet, soll das Museum wieder Besucher empfangen können.

Ähnlich sieht es auch der Direktor vom Kunstmuseum Moritzburg, Thomas Bauer-Friedrich. „Es ist ein nicht unerheblicher Aufwand, das Museum hochzufahren“, sagt er. Das müsse man sich genau überlegen, da zum einen die Inzidenzwerte um die 200er-Marke schwanken würden und zum anderen noch Entscheidungen auf Bundesebene ausstünden, die eine Öffnung verhindern könnten. „Sollte es nach den Entscheidungen eine Chance geben, werden wir öffnen“, sagt er.

Auch im Beatles Museum werden die Türen vorerst geschlossen bleiben. „Wir wollen keinen Schnellschuss machen und stattdessen abwarten, bis Stabilität im Infektionsgeschehen einsetzt“, sagt Geschäftsführer Martin Schmidt. Geschlossen bleiben laut Angaben der Stadtverwaltung auch alle städtischen Museen, wie das im Christian-Wolff-Haus. Auch das Museum im Händel-Haus behält sich eine Öffnung vor: „Wir versuchen, alles in die Wege zu leiten. Ein Datum für die Öffnung können wir aber noch nicht nennen“, sagt Museumssprecherin Maria Scheunpflug.

„Runter vom Sockel! Von Helden und Erlösern“

Nachdem die Händelfestspiele kürzlich abgesagt wurden, wolle man jetzt nach vorne blicken. So sollte die Jahresausstellung „Runter vom Sockel! Von Helden und Erlösern“ eigentlich am 23. Februar starten. Stattdessen gibt es jetzt eine „digitale Eröffnung“ auf der Internetseite des Museums zu sehen.

Geöffnet hat hingegen die Kunsthalle Talstraße mit ihrer Ausstellung zu Werken des ostdeutschen Fotografen Günter Rössler. „Wir hatten am Sonntag knapp 80 Gäste, die sich alle vorher anmelden mussten. Das hat auch gut geklappt“, sagt Kunsthallen-Leiter Matthias Rataiczyk. Wer jetzt die Ausstellung besuchen will, müsse sich ebenfalls kurz vorher telefonisch anmelden. „Es tut weh, dass so lange zu war“, sagt Rataiczyk. „Wir hoffen mal, dass nicht gleich wieder der Riegel runterfällt.“ (mz/Franz Ruch)