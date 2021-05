Wann weitere Lockerungen für Halle frühestens kommen

Halle (Saale) - Die Stadt hat am Mittwoch eine Sieben-Tage-Inzidenz von 33,93 mitgeteilt - damit ist der Wert erstmals seit dem 20. Oktober 2020 wieder unter der 35er-Marke. Doch damit werden zunächst keine weiteren Lockerungen in der Pandemie wirksam. In der Landesverordnung sind nur Regelungen erfasst für eine Inzidenz unter 100 und unter 50. „Diese Verordnung gilt bis 13. Juni. In einer neuen Verordnung werden dann Regelungen für Inzidenzen unter 35 bekannt gegeben“, informiert Ute Albersmann, Pressesprecherin im Landes-Sozialministerium. Eckpunkte gebe es noch nicht, was dann gelten wird. Für den kommenden Dienstag kündigt Albersmann aber eine Pressekonferenz des Landes an, in der dann Informationen über weitere Lockerungen ausgegeben werden.

Unterdessen atmet die Stadt auf: Seit Mittwoch ist die Maskenpflicht in der Innenstadt und auf dem Markt entfallen - es sei denn, die Sicherheitsabstände sind nicht einzuhalten. Auch in den Krankenhäusern entspannt sich die Lage immer weiter: Nur noch acht Patienten müssen intensiv behandelt werden, drei weniger als am Vortag. Insgesamt werden noch 33 Infizierte in Kliniken betreut, das sind sechs weniger als am Dienstag.

Kaum noch Corona-Neuinfektionen in Halle

Erfreulich ist auch, dass die Stadt nur noch zwölf Neuinfektionen meldet. Von 349 Abstrichen und Schnelltests war kein einziger positiv. Und: Mit Datum Dienstag, 25. Mai, wurde in der Stadt Halle die Marke von 100.000 Impfungen im Impfzentrum in der Pera-Straße durchbrochen. In Arztpraxen haben zudem weitere 36.0000 Hallenser ein Vakzin erhalten. Damit haben schon 42 Prozent der Hallenser eine Erstimpfung erhalten, knapp 15 Prozent die Zweitimpfung.

Mit der sinkenden Inzidenz öffnet nun auch die Stadtbibliothek wieder ab Freitag, 28. Mai, für den Publikumsverkehr. Jedoch gelten auch hier die Hygiene - und Abstandsregeln wie etwa das Tragen eines Mundschutzes und das Einhalten von Mindestabständen. Die Freibäder Saline und Nordbad öffnen voraussichtlich am Samstag, 29. Mai. (mz)