Wandern durch die Historie der Stadt

Stadtführer Wolfgang Michaelis vor der Oper in Halle, an der der Rundgang startet. Früher hieß das Gebiet ?Petersberg?.

Halle (Saale) - Corona macht durch vieles einen Strich im Moment. Was auch für die beliebten Stadtführungen mit Wolfgang Michaelis gilt. Erlaubt ist es jedoch, alleine oder mit einer weiteren Person spazieren zu gehen – deshalb hat die MZ Michaelis’ Wanderungen durch das historische Halle in einer Serie aufbereitet. So kann jeder bei einem Rundgang durch die Stadt noch Spannendes hinzulernen, das Wolfgang Michaelis zur Geschichte recherchiert hat. In der ersten Folge geht es um die ehemalige Vorstadt Petersberg, den heutigen Opernplatz und das Luckeviertel hinter der Oper – der Volksmund hatten ihm in früheren Zeiten diesen Namen gegeben, der so viel wie „sumpfiges Gebiet“ bedeutet. Der Rundgang dauert etwa eine Stunde.

1. Start ist am Opernhaus:

Das heutige Opernhaus wurde 1884 bis 1886 als Stadttheater auf dem Kleinen Petersberg errichtet. Als Baugelände wurde der ehemalig Kirchhof St. Petri genutzt – daher der Name „Petersberg“. Bereits 1836 war hier das neue Schauspielhaus („Kunstscheune“) errichtet worden. Hinter dem Schauspielhaus stieg der Petrikirchhof bergan und in der Mitte lag die alte Petrikapelle. 1875 wurde die Kapelle abgerissen und 1883 der Kirchhof abgetragen. Die „Kunstscheune“ wurde 1884 abgebrochen und das Terrain durch Erdabtragungen und Sprengungen auf 3.000 Quadratmetern eingeebnet. Nach den Plänen des Architekten Seeling entstand das Stadttheater. Bei dem Bombenangriff im März 1945 wurde das Theater schwer zerstört und bei seinem Wiederaufbau 1948/51 wurde auf den alten Prunk bewusst verzichtet.

2. Vom Universitätsring zur Kapellengasse:

Unser Weg führt uns nun ein Stück den Universitätsring hinab, bis wir am Eingang Unterberg in die Kapellengasse einbiegen. Diese Gasse führte ehemals in einem Halbkreis um das Friedhofsgelände herum. Wir durchqueren die Gasse und wenden uns auf der August-Bebel-Straße nach Norden.

3. Über die August-Bebel-Straße zum Unterberg:

Die heutige August-Bebel-Straße (bis 1945 Friedrichstraße, nach König Friedrich I. von Preußen) entstand in Etappen von 1872 bis 1882. In den Jahren 1897/98 wurde die Hallische Straßenbahn von der Poststraße durch die Friedrichstraße, den Mühlweg und die Triftstraße nach Cröllwitz verlegt.

Wir gehen nur ein paar Meter bis zu der Treppe, über welche wir zum Unterberg absteigen. Ursprünglich gab es hier keine Treppe und die Bewohner mussten einen steilen Hang hinauf oder hinab kraxeln. Der Unterberg hieß ursprünglich „Unter dem Berge“, also die Gasse unterhalb des Kapellenberges. Hier befand sich der uralte Dorfplatz der Vorstadt Petersberg.

4. Vom Unterberg zum Weidenplan:

Wir gehen aus dem Unterberg heraus und wenden uns nach Westen. Ehe wir den Weidenplan erreichen, benutzen wir noch den Universitätsring. Die Villa im Universitätsring Nr.19/20 gehörte in den 30er-Jahren dem Kaufmann Cuno Helft (Brummer & Benjamin, Modewaren in der Großen Ulrichstraße 22/23, ab 1955 HO- Möbelkaufhaus, ab 1969 Intecta-Einrichtungshaus). 1942 wird hier die Frauenklinik Dr. Sack ausgewiesen. Diese Klinik wurde auch zu DDR-Zeiten genutzt und ist den Hallenserinnen noch als Entbindungsstation der Poliklinik Nord bekannt. Die Nr. 21 wird in den 30er-Jahren als Städtisches Lyzeum aus gewiesen und 1942 wird hier die Ina-Seidel-Schule genannt. Das Haus Universitätsring Nr.13 gehörte der Rentnerin Gräfin Luckner, und hier wohnte Korvettenkapitän a. D. Felix Graf Luckner bis zu seiner Flucht 1945 in den Westen. Im Adressbuch von 1950 wird die Gräfin noch als Hauseigentümerin genannt.

Ursprünglich lag dieses heutige offene Straßenstück hinter der Stadtmauer. Es war eine finsterer Weg und hieß Leitergasse, weil hier das Leiterhaus stand. Hier wurden die Leitern gelagert die man bei Bränden benötigte.

5. Über den Weidenplan zur Luisenstraße:

Der Weidenplan, ursprünglich „Unter den Weiden“ war ein Feuchtgebiet, auf dem Weiden wuchsen. Er ging ursprünglich bis zur Gartengasse, bis zum heutigen Ausgang Unterberg. Der östliche Teil bis zur ehemaligen Sophienstraße (heute Adam-Kuckhoff-Straße) wurde als „die Lucke“ bezeichnet. Als richtige Straße entstand der Weidenplan erst von 1866 bis 1875. Der Weidenplan war eine Gartengegend, und hier entstand auch das Wirtshaus „Zum Rosenthal“. Die Evangelische Stadtmission Halle hat seit 1897 hier im Weidenplan Nr.3 bis 5 ihren Standort, vorher befand sich hier etwa 110 Jahre lang das Wirtshaus „Zum Rosenthal“. Die Villa Weidenplan Nr.12 ist eine geheimnisumwitterte Villa mit einem Bunker im Hof, der als Folterkeller identifiziert wurde – Nutzer war in den 40er Jahren der Sicherheitsdienst der SS. SD-Chef Heydrich kam sogar persönlich aus Berlin hierher. Bewohner wurden im Adressbuch 1942 nicht ausgewiesen.

6. Von der Luisenstraße zur Johann-Andreas-Segner-Straße:

Wir verlassen den Weidenplan, werfen noch einen Blick nach Norden auf das Landwirtschaftliche Institut der Universität mit dem ehemaligen Haustiergarten und der Sammlung von Julius Kühn, überqueren die ehemalige Sophienstraße (heute Adam-Kuckhoff-Straße) und biegen in die Luisenstraße ein. Hiermit haben wir das eigentliche Luckeviertel erreicht. Die Luisenstraße wurde in den Jahren von 1868/73 als Villenstraße angelegt und schrittweise bebaut. Die etwas auffällige Villa der Luisenstraße Nr. 1 wurde bis 1881 von dem Professor für Mathematik Eduard Heine bewohnt, der 1856 an die hallesche Universität berufen worden war. Bekannter ist aber seine Tochter Anselma Heine geworden, welche hier bis 1896 hier wohnte. Sie zog nach Berlin und veröffentlichte 13 Romane und Novellen unter dem Pseudonym Feodor Helm.

Interessant ist noch die Villa Luisenstraße Nr. 2a. Hier wohnte in den 30er-Jahren der Kaufmann Adolf Huth, der Besitzer des Kaufhauses Huth & Co. am Markt (bis zur „Arisierung 1935/36). In der Luisenstraße Nr. 6 befand sich bis Ende der 1940er-Jahre das Landratsamt des Saalkreises, welches nach der Belegung mit sowjetischen Instanzen in die Wilhelm-Külz-Straße verlegt worden.

Die Route der Wanderung beginnt am Opernhaus. GrafIK: Tobias Büttner

Von der Luisenstraße biegen wir nun in die ehemalige Margaretenstraße (heute Ludwig-Stur-Straße) ein. Sie wurde in den Jahren 1868/1877 als Straße angelegt.

Das Haus der Feuerwehr-Hauptwache in der Magarethenstraße Nr. 4 ist sehr markant und kaum zu übersehen. Mit der Schaffung einer Berufsfeuerwehr im April 1889 in Halle waren auch neue Räumlichkeiten für die Unterbringung der Einsatzkräfte notwendig geworden. Seit Juli 1892 befindet sich hier die Zentrale der halleschen Feuerwehr, und 1908 wurde als Ergänzung die Feuerwehrwache Süd am Lutherplatz gebaut. Nach dem Bau der Feuerwache in Halle-Neustadt 1971 ist die Dienststelle an der Ludwig-Stur-Straße zu einer Zweigstelle geworden.

Wir wenden uns nun der ehemalige Hedwigstraße zu. Sie stellt die südliche Begrenzung des Luckeviertels dar. Die ehemalige Hedwigstraße wurde in den Jahren von 1869/1872 angelegt. An der Kreuzung Hedwigstraße/ Zinksgartenstraße befand sich bis in die 30er-Jahre die orthopädisch-chirurgische Privatklinik von Prof. Dr. Gocht (Gründungsvater und Vorsitzender des Vereins für Luftschifffahrt, Sektion Halle, im November 1908), diese Klinik wurde von Prof. Dr. Löffler bis in die 50er-Jahre weiter als Privatklinik geführt. Die älteren Hallenser kennen diese Klinik noch als orthopädische Universitätsklinik. Dieser Standort wurde in den 90er-Jahren aufgegeben und die Klinik in das Klinikum an der Magdeburger Straße verlegt. Heute befinden sich hier Eigentums- und Mietwohnungen.

7. Über die Zinksgartenstraße zur Marthastraße:

Von der ehemaligen Hedwigstraße geht es durch die Zinksgartenstraße. Sie wurde 1872 nach dem Ökonomen und Gartenbesitzer Zinke benannt. Er besaß ein ausgedehntes Gartengrundstück auf dem Gelände der heutigen Straße. Über die Kindlebengasse erreichen wir den Kreuzungsbereich Adam-Kuckhoff-Straße, Luckegasse und Marthastraße. Dieser Platz war um 1820 der ursprüngliche Marktplatz und Brunnenplatz des Dorfes Ringleben. Hier befand sich auch die legendäre Gaststätte „Zum Sargdeckel“ – 1884 wurde eine Sargwerkstatt zur Gaststätte. 1954 wurde sie in „Marthaklause“ umbenannt, 1994 erfolgte der Abriss und 1997 der Neubau.

Weiter geht es zum Marthahaus an der Adam-Kuckhoff-Straße 5. Das Marthahaus – christliches Hospiz für Damen und Bildungsanstalt für weibliche Dienstboten – wurde 1885 gegründet und zog 1895 von der Gottesackerstraße in die damalige Sophienstraße.

Gegenüber liegt die heutige Integrierte Gesamtschule, das frühere Stadtgymnasium. Die Schule wurde in den Jahren 1867/68 auf dem Lucketerrain erbaut, nachdem das lutherische Stadtgymnasium 1808 auf dem Gelände des Barfüßerklosters verloren gegangen war. Bankier Heinrich Franz Lehmann stifte das Grundstück in dem neu erschlossenen Luckeviertel. Es entstand der erste große Schulbau der Stadt. Der Schulbau besaß 37 Klassenräume und jeder Klassenraum wurde per Kachelofen beheizt! Prominentester Lehrer des Gymnasiums war von 1883 bis 1923 Prof. Dr. Gottfried Riehm, der als bekannter Stadtphotograf von Halle uns bis heute in Erinnerung geblieben ist.

Weiter geht es in die Marthastraße und die abzweigende Luckegasse, die noch die Enge und Finsternis dieser Gegend erahnen lässt. Das Kulissenhaus des Stadttheaters, ein roter Backsteinbau, wurde 1908 auf einem Gartengelände errichtet und ist ein auffälliger Bau der Marthastraße. (mz/Silvia Zöller und Wolfgang Michaelis)